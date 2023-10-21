Газа, Палестина, 21 октября, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Школа в секторе Газа попала под удар, в результате которого погибли пять человек, ещё десятки пострадали. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на органы здравоохранения палестинского анклава.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Через несколько часов после того, как он (президент США Джо Байден. — Прим. ред.) отбыл, в школе в городе Хан-Юнис взрывом убило по меньшей мере пятерых человек, ещё десятки пострадали», — сообщил источник.

Инцидент произошёл 18 октября, после окончания визита американского президента в Израиль. Отмечается, что удар пришёлся по одному из учебных учреждений в ведении Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Sky News Arabiya сообщил, что БАПОР после соответствующих требований Израиля готовится в экстренном порядке провести эвакуацию пяти приютов для перемещённых жителей сектора Газа. По информации источника, указанные учреждения находятся в зданиях школ, переданных под приём беженцев.