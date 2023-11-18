Киев, 18 ноября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал инициативу по упрощению выезда украинских студентов непризывного возраста за рубеж. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 ноября на сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Считаю, что министерство [образования и науки — ред.] должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о выезде студентов за границу.

На данный момент на Украине призыву подлежат граждане мужского пола с 27 до 60 лет. При этом ограничение на выезде из страны действует для военнообязанных граждан с исполнения 18 лет.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране ещё на 90 суток — до 14 февраля 2024 года, что ставит под вопрос возможность проведения выборов главы украинского государства. Военное положение и мобилизация введены были введены на Украине 24 февраля 2022 года.