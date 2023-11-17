Киев, 17 ноября, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Дефицит артиллерийских снарядов калибра 155 мм ощущает украинская армия из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 16 ноября заявил глава Украины Владимир Зеленский в интервью группе журналистов, которое опубликовало агентство AFP.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров», — уточнил украинский лидер.

Глава киевского режима пояснил, что дефицит снарядов возник из-за конфликта на Ближнем Востоке, где начали усиленно скупать боеприпасы именно этого калибра. По словам Зеленского, на сегодняшний день склады по всему миру фактически опустошены. Поставок от западных союзников недостаточно для нужд ВСУ, поэтому украинский глава поприветствовал усилия США по наращиванию выпуска снарядов нужного калибра.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил Зеленский, отсутствие финансовой помощи со стороны стран Запада повлечёт за собой кризис на Украине, особенно в сфере социальных выплат.

При этом украинский глава уверяет, что на ход военного конфликта и способность ВСУ вести боевые действия прекращение финансовых поступлений от западных стран не повлияет. Кроме того, глава Украины категорически не согласен с тем, что Киев полностью зависит от военной поддержки Запада, и назвал такие утверждения лживыми.