Таллин, 16 ноября, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Эстония может частично или полностью закрыть пункты пропуска на границе с Россией, если посчитает это необходимым, сказал 16 ноября изданию Postimees глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар.

Он заявил, что пограничники внимательно следят, чтобы в республику въезжали только те, кто имеет на это основания. Если потребуется, на границе готовы вводить меры по пресечению нелегальной миграции.

«В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», — сказал Коммусаар.

Глава погранслужбы отметил, что в Эстонии знают о решении Финляндии закрыть все КПП на границе с Россией. По его мнению, нелегальные мигранты, которые якобы находятся на российско-финской границе, теперь могут попытаться перебраться к границе Эстонии.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия приняла решение закрыть все четыре погранперехода на границе в РФ с 18 ноября. Ограничения ввели до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки заявили, что действуют на опережение, так как опасаются роста потока нелегальных мигрантов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 ноября заявила, что Москва примет ответные меры на действия эстонских властей. Она также обвинила Хельсинки в том, что они не решают проблемы, а создают новые.