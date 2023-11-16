Самара, 16 ноября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Суд арестовал бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года.

Илья Питалев/РИА Новости Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов

«Избрана мера пресечения на срок 1 месяц 30 суток», — следует из решения Октябрьского районного суда Самары.

Также 16 ноября суд в Самаре арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ему суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 6 суток или до 20 декабря 2023 года.

Ранее, 14 ноября, стало известно о задержании бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у Кудряшова и в министерстве строительства области.

Сообщалось, что в материалах фигурирует дело по строительству станции метро «Самарская». На этот проект экс-глава правительства выделил почти 200 миллионов рублей, однако потом объект передумали строить.

Как сообщало ИА Регнум, в мае главу налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Кирша задержали по делу о коррупции. Чиновника заподозрили в восьми эпизодах взяточничества.