Самара, 14 ноября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. У бывшего главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова и в региональном министерстве строительства прошли обыски, сообщил 14 ноября Telegram-канал «112».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов

По данным источника, чиновника, который внезапно ушёл в отставку, правоохранительные органы подозревают в превышении должностных полномочий.

Согласно одной из версий, фигурирует дело по строительству станции метро «Самарская». На этот проект Кудряшов выделил почти 200 миллионов рублей, однако потом станцию резко передумали строить.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале СК возбудил уголовное дело против подполковника юстиции Ильи Прокопова, который занимает должность замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МВД. Мужчину заподозрили в даче взятки в размере 500 000 рублей.

В мае главу налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Киршазадержали за коррупцию Его заподозрили в восьми эпизодах взяточничества. Помимо этого, СК 17 мая предъявил обвинение главе отдела Брянской таможни в получении взятки в особо крупном размере. Он получил сумму не менее 1 100 000 рублей.