Москва, 15 ноября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В Москве состоялся V съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Участие в нём приняли представители советов муниципальных образований всех 89 региональных страны. Об этом 15 ноября сообщили в ассоциации.

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Приветствуя участников мероприятия, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил огромную ответственность муниципальной власти перед людьми.

«Люди идут к вам, и от того, как их встречают на муниципальном уровне власти, насколько они видят изменения, заботу, внимание, у них и складывается впечатление обо всей системе власти в стране. С точки зрения ответственности перед людьми, вы на самой передовой, и от вас многое зависит», ― сказал Кириенко.

Он поблагодарил участников съезда за работу, профессионализм, патриотизм, преданность делу и служение.

В ходе съезда также подвели итоги работы ассоциации за год. Среди них — инициированный ВАРМСУ проект «Муниципальный диалог», направленный на сбор успешных практик муниципалитетов, а также проблемных вопросов муниципальной повестки.

Участники мероприятия подняли вопрос о введении практики нулевых чтений законопроектов с участием муниципального сообщества. Ассоциация уже разрабатывает необходимый для этого механизм, который позволит полноценно интегрировать обратную связь от представителей местного самоуправления.

Кроме того, участники съезда обсудили работу советов муниципальных образований в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Также озвучили планы и задачи на следующий год.

«Мы продолжим работу над укреплением значимости организации. В 2024 году будут созданы площадки регионального и федерального уровней для регулярного общения глав муниципальных образований и обмена опытом. Другая глобальная задача — повышение престижа муниципальной службы», ― пояснила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

На сегодняшний день в системе местного самоуправления работает порядка 4,5 млн человек в 18 тыс. муниципальных образований.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября открылся приём заявок на премию «Служение», присуждаемую выдающимся представителям муниципального сообщества. Её организаторами выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Наблюдательный совет премии возглавил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В рамках премии также учредили специальную номинацию «Судьба человека — гордость Отечества», которой наградят участников, чья деятельность наиболее ярко отражает понятие «служение».