Воронеж, 15 ноября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Руководство Воронежской области поможет 73-летней россиянке Валентине Котовой, которую родственники бросили в Мексике, и разместят её в местном пансионате, заявили 15 ноября в министерстве социальной защиты региона.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«К ситуации подключилось представительство МИД РФ в Воронеже. Коллеги из министерства пытаются выйти на связь с Котовой для оказания помощи в транспортировке из Москвы в Воронеж», — сообщили в ведомстве.

В министерстве соцзащиты пообещали оказать пожилой женщине всестороннюю помощь.

Как сообщало ИА Регнум, Котова с сыном и его женой, продав имущество в России, выехала в Мексику, чтобы нелегально перебраться в Соединённые Штаты. Это не удалось, но сын пенсионерки с женой смогли воспользоваться программой для украинских беженцев и уехали в США. Они бросили пенсионерку возле консульства РФ в Мехико без денег. При этом женщина из-за проблем со здоровьем передвигается в инвалидной коляске.

Российские дипломаты помогли женщине, её разместили в больнице и оказали медицинскую помощь. Котову также отправили на самолёте в Москву. 15 ноября российский консул в Мексике Александр Иващенко через СМИ попросил помочь женщине добраться из столицы до Воронежа.