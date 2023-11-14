Красногорск, 15 ноября, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG, ранее владевшая сетью строительных гипермаркетов OBI в России, попросила арбитражный суд Московской области запретить своей бывшей дочерней организации, ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», использовать её товарные знаки в доменном имени сайта obi.ru, говорится в определении суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Об этом пишет «РИА Новости». Исковое заявление поступило в суд 9 ноября и было принято к рассмотрению. Предварительные слушания по этому делу должны пройти 10 января.

Отмечается, что в иске идёт речь о международных товарных знаках obi и OBI, зарегистрированных в 2011 году. Суд принял обеспечительные меры и запретил ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» и третьему лицу АО «РСИЦ», которые является регистратором доменных имен, производить с доменом obi.ru любые действия, направленные на прекращение прав администрирования ответчика в отношении указанного домена или на передачу поддержки сведений о нём другому регистратору.

Как сообщало ИА Регнум, в марте OBI GmbH & Co. Deutschland KG объявила о приостановке работы в РФ из-за ситуации вокруг украинского конфликта. В апреле 2022 года стало известно, что компания захотела передать в доверительное управление свой российский бизнес.

В конце апреля — начале мая 2022 года магазины этой сети в РФ возобновили свою работу. В июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба России объявила о согласовании ходатайства «Группы инвестиционно-строительных компаний MAX» о приобретении российского бизнеса OBI.

После этого газета «Ведомости» написала, что OBI продала инвесторам из РФ за 1 евро шесть своих юридических лиц сети магазинов формата DIY («сделай сам»).