Москва, 12 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Компания из Германии Obi GmbH передаёт в доверительное управление свой российский бизнес. Об этом 12 апреля пишет газета «Ведомости».

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По информации СМИ, владелец бизнеса передаёт в доверительное управление сеть магазинов Obi. Партнёром международной компании станет основатель консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борис Любошиц.

Как сообщало ИА REGNUM, доработанный законопроект о внешнем управлении в значимых компаниях с иностранным капиталом из недружественных стран намерены в ближайшее время внести в Госдуму депутаты от «Единой России».