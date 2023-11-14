Самара, 14 ноября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Правоохранители задержали бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева, сообщило 14 ноября «РИА Новости», ссылаясь на источник.

РИА Новости/Илья Питалев

Журналистам рассказали, что обоих задержали после оперативных мероприятий. Об отставке Кудряшова в правительстве сообщили сегодня, 14 ноября. Якобы он планировал это сделать ещё месяц назад по состоянию здоровья.

Сегодня также стало известно о проведении обысков у Кудряшова и в министерстве строительства области. По одной из версий, это может быть связано с планами построить станцию метро «Самарская» в городе. На неё выделили почти 200 млн руб., но потом отказались от проекта.

Официальных данных от правоохранителей по этому вопросу пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября стало известно о задержании главы администрации города Печоры (Республика Коми) Валерия Серова. Задержание проходило в рамках уголовного дела о взятки в особо крупном размере.