Депутат Госдумы сообщил о задержании главы Печоры по делу о крупной взятке
Депутат ГД: глава Печоры Серов задержан по делу о взятке в особо крупном размере
Печора, Коми, 30 сентября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Сотрудники ОМОН в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержали главу администрации города Печоры (Республика Коми) Валерия Серова, сообщил депутат Госдумы от республики Олег Михайлов (КПРФ).
По данным депутата, Серова задержали в 6 часов утра 30 сентября в его квартире.
«Задержание произведено в рамках уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ст.290 ч.6 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В настоящее время Серова доставляют в Сыктывкар для дачи показаний», — написал депутат в своём Telegram-канале.
В этот же день глава администрации должен был направиться в зону проведения специальной военной операции, отметил Михайлов. Контракт с Министерством обороны Серов подписал в сентябре 2023 года. Городской совет Печоры согласовал предоставление главе администрации отпуска на шесть месяцев.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Дорогомиловский суд Москвы на два месяца арестовал начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрея Болдорева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, топ-менеджер был фиктивно трудоустроен в одну из добывающих компаний в корыстных целях.
Также в сентябре 2023 года по обвинению в получении взятки был арестован бывший глава отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев. Решение принял 235-й Гарнизонный военный суд. По данным следствия, Царегородцев, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере — 100 млн рублей.