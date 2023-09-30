Печора, Коми, 30 сентября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Сотрудники ОМОН в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержали главу администрации города Печоры (Республика Коми) Валерия Серова, сообщил депутат Госдумы от республики Олег Михайлов (КПРФ).

Страница Валерия Серова во ВКонтакте Глава города Печоры Валерий Серов

По данным депутата, Серова задержали в 6 часов утра 30 сентября в его квартире.

«Задержание произведено в рамках уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ст.290 ч.6 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В настоящее время Серова доставляют в Сыктывкар для дачи показаний», — написал депутат в своём Telegram-канале.

В этот же день глава администрации должен был направиться в зону проведения специальной военной операции, отметил Михайлов. Контракт с Министерством обороны Серов подписал в сентябре 2023 года. Городской совет Печоры согласовал предоставление главе администрации отпуска на шесть месяцев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Дорогомиловский суд Москвы на два месяца арестовал начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрея Болдорева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, топ-менеджер был фиктивно трудоустроен в одну из добывающих компаний в корыстных целях.

Также в сентябре 2023 года по обвинению в получении взятки был арестован бывший глава отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев. Решение принял 235-й Гарнизонный военный суд. По данным следствия, Царегородцев, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере — 100 млн рублей.