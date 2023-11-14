Берлин, 14 ноября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Фракция Левой партии Германии утвердила самороспуск после 18 лет присутствия в Бундестаге из-за ухода нескольких парламентариев в другую партию. Такое решение утвердили на заседании 14 ноября депутаты партии.

Global Look Press/Jan Woitas

Сопредседатель фракции Дитмар Барч выразил сожаление в связи с этим, но в то же время назвал самороспуск шансом для перегрузки. Фракция приобретёт статус парламентской группы 6 декабря. Об этом сообщило информагентство DPA.

Ранее о решении выйти из Левой партии объявила известный в Германии политик Сара Вагенкнехт, собравшаяся основать собственную политическую силу. К ней решили присоединиться как минимум девять её бывших «левых» коллег. Оставшихся в Бундестаге 27 депутатов Левой партии хватает только на парламентскую группу, что ведёт к ограничению прав «левых» и прекращению финансирования по линии Бундестага.

Вагенкнехт критиковала антироссийские санкции и миграционную политику немецкого правительства, выступала против поставок оружия Украине и против нынешней экономической и энергетической политики.

В беседе с ИА Регнум политический аналитик Александр Сосновский заявил, что создание новой партии под руководством Вагенкнехт приведёт к серьёзному ослаблению оппозиции в стране, а она сама останется не более чем ярким и харизматичным оратором. По его словам, часть партии «Альтернатива для Германии», которая также симпатизирует Вагенкнехт, тоже может уйти за ней. По мнению политолога, в таком случае немецкие оппозиционеры получают примерно одинаковую поддержку у населения, но недостаточную для самостоятельного противостояния хоть одной из них «Социал-демократической партии» канцлера Олафа Шольца.