Москва, 24 октября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Создание новой партии Германии под руководством Сары Вагенкнехт приведёт к серьёзному ослаблению оппозиции в стране, а сама Вагенкнехт так и останется не более чем ярким и харизматичным оратором. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политический аналитик Александр Сосновский.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт объявила о выходе из состава партии «Левые» и сообщила о создании новой политической структуры под названием BSW — Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»). Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт». Это объединение будет осуществлять подготовительную работу перед непосредственным формированием партии. Членами новой партии станут ещё 10 немецких политиков, также покинувших ряды «Левых» 23 октября.

По мнению политолога Сосновского, Германии не нужна новая политическая партия.

«Создание фракции Сары Вагенкнехт приведёт к тому, что две оппозиционные партии «Альтернатива для Германии» и «Левые» понемногу начнут разваливаться. В итоге получится, что вместо двух достаточно крепких партий образуются три фракции с примерно одинаковым количеством голосов. И в целом они станут более слабой оппозицией существующей коалиции, чем нынешние две партии», — рассудил Сосновский.

По его словам, с уходом Вагенкнехт и её соратников из фракции «Левые» потеряют право находиться в бундестаге. Кроме того, часть партии «Альтернатива для Германии», которая также симпатизирует Саре Вагенкнехт, тоже может уйти за ней. По мнению политолога, в таком случае немецкие оппозиционные партии получают примерно одинаковую поддержку у населения, но недостаточную для самостоятельного противостояния хоть одной из них «Социал-демократической партии» канцлера Олафа Шольца.

«И вряд ли стоит считать, что Сара Вагенкнехт, которая пользуется в России большой популярностью и симпатией, сможет добиться большого успеха в Германии. До сих пор её начинания не приносили ощутимого успеха. Она хороший оратор и довольно харизматична, её любят люди. Но как организатор она, скорее, контрпродуктивна, поскольку ведёт свою линию очень остро, что вызывает протесты у её конкурентов и даже друзей», — отметил Сосновский.

Он обратил внимание, что Вагенкнехт сейчас создаёт не партию, а пока лишь ферайн (Verein — так в Германии называют группу людей, объединённых по общему хобби или интересу в иерархическую структуру. — Прим. ред.). Это объединение, по словам политолога, имеет отдалённое отношение к партии. И поскольку партия создаётся не сразу, а процесс растягивается на неопределённое время, то Сара Вагенкнехт рискует потерять сторонников, которые есть у неё сейчас.

По мнению немецкого политолога Владимира Сергиенко, Сара Вагенкнехт действует технологически обоснованно, поскольку рейтинги партии «Левых» существенно падают, что могло бы привести к исключению из парламента бундестага.

«Эта фракция из-за внутренних распрей и склок еле прошла в парламент. У Вагенкнехт для того, чтобы остаться в политике хотя бы депутатом бундестага, не так много вариантов. Или пойти в Европарламент с «Левыми», у которых мало шансов, или создать новую партию. Поэтому Сара продлевает свою политическую жизнь», — рассказал Сергиенко.

Однако, по его мнению, Вагенкнехт до сих пор не смогла свои громкие высказывания подкрепить реальными действиями и что-то предпринять для изменения во внутренней или внешней политике ФРГ.

«Она присутствует на многих ток-шоу, очень грамотно рассказывает, что НАТО — это плохо, но при всём её цитировании её политический вектор не привёл ни к каким существенным изменениям ни во внешней, ни во внутренней политике. Думаю, что было бы усилением, если бы она со всей своей риторикой и заявлениями решила объединиться с «Альтернативой». Но на это у неё не хватило мужества, потому что имидж либерально-левых настроений несколько отпугнул. Хотя, если разобраться, они говорят об одном», — отметил немецкий эксперт.

При этом, по его мнению, новая партия не сможет повлиять на снижение популярности партии канцлера Шольца. Сергиенко также, как и Сосновский, указал на то, что появление новой политической структуры лишь отнимет несколько голосов от уже существующих оппозиционных фракций — «Левых» и «Альтернативы для Германии».

В августе 2023 года сообщалось, что Вагенкнехт, согласно рейтингу, составленному институтом Insa для газеты Bild, вышла на третье место по популярности среди немецких политиков, опередив и канцлера ФРГ Олафа Шольца, и главу МИД Германии Анналену Бербок. Журналисты отмечали, что Вагенкхнет намерена создать собственную партию, сама же политик рассказала, что решение об этом она намерена принять до конца 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Вагенкнехт в мае 2023 года заявила, что лидер киевского режима «одержим» поставками оружия, что не способствует миру.