Москва, 9 февраля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. На замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УТ МВД России по ЦФО завели уголовное дело. Мужчину подозревают в даче взятки в размере 500 000 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

8 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело против подполковника юстиции Ильи Прокопова, который занимает должность заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УТ МВД России по ЦФО.

«Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего мужчины по статье 291 УК РФ п. «б» ч. 4 ст. «Дача взятки» в купном размере. Мера пресечения в данный момент избирается. Подозреваемый работает в органах внутренних дел порядка 15 лет», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, новое уголовное дело связано с громким арестом заместителя директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ Геннадия Бочарова. Его задержали в сентябре 2022 года. По версии следствия, в конце апреля Илья Прокопов обратился к Геннадию Бочарову с просьбой провести ускоренную экспертизу по одному из уголовных дел, которое расследовало подразделение Прокопова. За эту услугу он пообещал щедро отблагодарить Бочарова, озвучив сумму в полмиллиона рублей. Последний, по версии следствия, согласился и, получив деньги, отдал поручение свои подчинённым выполнить экспертизу. После этого чиновник был задержан сотрудниками управления «М» ФСБ с поличным. В отношении Геннадия Бочарова возбудили уголовное дело по статье получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). До мая 2023 он будет находиться под домашним арестом.

До ареста чиновник курировал крупнейшее в стране ведомство, которое проводит судебно-экспертные исследования. Бочаров участвовал в конференциях и семинарах для сотрудников и студентов вузов и специалистов по уголовному праву.