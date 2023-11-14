Москва, 14 ноября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Двое подростков 15 и 16 лет покончили с собой в Томске, сообщил источник ИА Регнум. По его данным, ребята были студентами первого курса в одном из местных колледжей.

Иван Шилов ИА Регнум

Тела парня и девушки нашли возле одной из многоэтажек. Оба скончались на месте.

Следователи возбудили уголовное дело. Расследование также взяла на контроль прокуратура.

Близкие и знакомые ребят рассказали kp.ru, что молодые люди были жизнерадостными. По словам знакомых, никто не ожидал от весёлых и открытых ребят таких действий.