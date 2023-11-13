Москва, 13 ноября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. В Москве на 85-м году жизни скончался старший тренер сборной СССР по парашютному спорту Вячеслав Жариков. Об этом ИА РЕГНУМ сообщил источник. Жариков был обладателем 32 мировых рекордов и наставником 15 абсолютных чемпионов мира.

Вячеслав Жариков скончался 13 ноября в своей квартире на улице Чичерина в Москве. Его обнаружила 75-летняя супруга. Она вызвала мужу скорую помощь, но медики уже ничего не смогли сделать.

«В квартире на улице Чичерина нарядом скорой помощи была констатирована смерть 84-летнего мужчины. Причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Вячеслав Филиппович Жариков начал заниматься парашютным спортом в 19 лет. А уже в 1970 стал тренером сборной СССР. С 1972-м Жариков тренировал сборную Кубы, а потом вернулся на родину и стал старшим тренером сборной СССР, а затем и России. Эту должность он занимал в течение 30 лет. Жариков совершил 7 000 прыжков и установил 32 мировых рекорда. Он подготовил 15 абсолютных чемпионов мира, Европы и множество призеров различных международных соревнований.

Супруга Жарикова — Александра Швачка — шестикратная чемпионка мира, чемпионка Европы и десятков других международных соревнований по парашютному спорту и возглавляла молодежную сборную России. На счету Александры Михайловны более 10 000 прыжков.