Асбест, Свердловская область, 10 ноября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В Асбесте и Каменске-Уральском Свердловской области мошенники убедили двух пенсионерок поджечь здания военкомата и поликлиники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах, в Асбесте 60-летняя женщина пыталась поджечь крыльцо поликлиники, которое находится рядом со зданием военкомата. Очаг возгорания был ликвидирован сторожем учреждения до приезда МЧС, также мужчина вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли при задержании пенсионерки канистру с жидкостью и ветошь, а при осмотре её телефона выяснилось, что женщине в течение месяца звонили мошенники с 56 телефонов, представляясь сотрудниками Центрального банка РФ. Они убедили пенсионерку, что на её имя оформлены кредиты и, чтобы устранить мошеннические действия, необходимо перевести денежные средства на «безопасную ячейку».

Кроме того, они убедили её в том, что в здании военного комиссариата в Асбесте находятся мошенники и их необходимо поджечь. После совершения поджога ей были переведены 30 тыс. рублей.

Аналогичный случай произошёл в тот же день в Каменске-Уральском, уточняется в Telegram-канале антитеррористической комиссии региона. Мошенники представились 55-летней женщине сотрудниками Центрального банка, ФСБ и судебным приставом. Они позвонили ей по видеосвязи и убедили, что в здании военкомата находятся люди, которые хотят завладеть её недвижимостью. За видеосъемку совершения правонарушения пенсионерке пообещали 150 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время по России прокатилась волна поджогов военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах. Так, в конце сентября в Артёме Приморского края мужчина попытался поджечь военкомат. Неизвестный перелез через забор, подошёл к зданию военного комиссариата на улице Фрунзе и кинул в него две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Однако первая бутылка отскочила и разбилась рядом, а вторая подожгла самого злоумышленника. Мужчина убежал с места происшествия.

В Благовещенске два раза за три дня пытались поджечь местный военкомат. Как сообщал источник ИА Регнум, неизвестный два раза бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата, но ни разу не последовало возгорания.

Зачастую предыстория у всех этих преступлений одинакова: позвонили неизвестные, пообещали денежное вознаграждение, возврат украденных мошенниками средств либо шантажировали безопасностью родных. По словам экспертов, за звонками обычно стоят мошенники и украинские спецслужбы.

В августе МВД зарегистрировало резкий рост количества сообщений из регионов об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики, при которой они не только пытаются похитить деньги обманутых россиян, но также вовлечь их в совершение терактов и диверсий.

Чаще всего злоумышленники начинают беседу с потенциальными жертвами с помощью стандартных приёмов, а потом просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких, требуя во избежание этого совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.