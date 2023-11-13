Лондон, 13 ноября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Глава правительства Великобритании Риши Сунак отправил в отставку министра внутренних дел Суэллу Браверман. Об этом 13 ноября сообщила газета The Guardian.

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Суэлла Браверман

Сунак уволил Браверман с занимаемой должности после того, как её обвинили в разжигании напряжённости из-за протестов в День перемирия.

Газета The Evening Standard 11 ноября со ссылкой на ряд высокопоставленных членов правящей британской Консервативной партии написала, что Сунак может в скором времени отправить в отставку главу МВД Суэллу Браверман.

В авторской статье, опубликованной The Times​​​​​, министр обвинила полицию в чрезмерно лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины, чем навлекла на себя критику.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Браверман уже увольняли с поста министра внутренних дел. Тогда глава МВД пояснила, что решение об отставке связано с нарушением техническим правил. Речь идёт об инциденте, когда Браверман отправила коллеге со своей личной электронной почты официальный документ — черновик заявления министерства о миграции.

Вместо Браверман ведомство возглавил бывший глава министерства транспорта Британии Грант Шаппс.