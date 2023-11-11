Москва, 11 ноября, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович заявил, что не видит смысла в получении американского паспорта. Об этом 11 ноября сообщил телеканал «Матч ТВ».

«Я не вижу в этом смысла. Сильно соскучился по дому, хочется уже землицы русской взять в руку. Домой хочется, дом есть дом», — сказал Павлович.

Он добавил, что можно было бы получить американскую визу на 30 лет, чтобы можно было ездить на бои и не напрягаться.

В ночь с 11 на 12 ноября Павлович сразится с британцем Томом Аспиналлом за временный пояс чемпиона тяжёлого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Павлович победил американца Кёртиса Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 222, который проходил в Лас-Вегасе. На второй минуте первого раунда спортсмен из России перевёл схватку в партер, где нанёс своему оппоненту ряд сокрушающих ударов руками, после чего рефери засчитал американцу поражение техническим нокаутом.