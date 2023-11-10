Одесса, Украина, 10 ноября, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Взрывы слышны в городе Одессе на юге Украины. Об этом украинское издание «Общественное» сообщает 10 ноября в Telegram-канале.

Взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги, отмечают корреспонденты издания.

По информации украинского министерства цифровой трансформации, в 20:35 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу. Предупреждение действует до сих пор.

Ранее о взрывах в Одессе украинские СМИ сообщали 6 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики, военной промышленности и связи. Удары стали ответом на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным российских властей, спецслужбами Украины. С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах ежедневно, иногда — по всей стране. В Кремле заявляли, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.