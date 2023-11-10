* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 ноября, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Бывший муниципальный депутат Илья Яшин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), приговоренный к 8,5 года колонии за фейки о ВС России, этапирован в СИЗО Смоленска, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Как мы сегодня выяснили, Яшина этапировали из столичного изолятора в СИЗО №1 Смоленска», — сказал адвокат.

Он предположил, что бывшего депутата скоро переведут в одну из исправительно-трудовых колоний в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил экс-депутата Яшина к 8,5 года колонии общего режима, а также на четыре года лишил его права администрировать интернет-ресурсы за распространение фейков о российской армии.

По данным СК, в апреле 2022 года Яшин в ходе прямого эфира на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что подвергать сомнению решение суда нецелесообразно. На вопрос о том, не кажется ли ему большим срок для Яшина, глава государства ответил: «Если кажется — креститься надо».

В апреле Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Яшина. Защита ходатайствовала об отмене приговора и прекращении дела, апеллируя тем, что Яшин, якобы, просто привёл разные мнения и проанализировал их, а критика должностных и государственных деятелей не является преступлением. Прокурор возразил против ходатайства, указывая, что Яшин осуждён за конкретное преступление.