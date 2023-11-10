Авдеевка, ДНР, 10 ноября, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Трое украинских боевиков пожаловались на командование ВСУ, а также заявили, что в их роте больше никого не осталось. Соответствующий видеоролик опубликовал пользователь 500 260 151na в соцсети TikTok.

Сергей Корсун ИА Регнум потери ВСУ авдеевка

Автор видео утверждает, что в их роте осталось только три человека, больше людей нет, а замполит без объяснений спрятался.

«С нами не хотят разговаривать. Нас просто-напросто бойкотируют, пацанов всех кидают на смерть. Поддержки нет. Командование отдаёт преступные приказы. На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой», — негодует военный.

Трое боевиков пожаловались на отсутствие необходимого обеспечения, в рядах ВСУ повсеместно царит вымогательство, личному составу приходится самим покупать даже лекарства, а командование об этом знать не желает.

Согласно подписи, видео было записано в Авдеевке Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию Economist пожаловался на тупиковую ситуацию для украинцев на фронте. Он признал, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.

В рядах ВСУ отреагировали на признание главкома о провале наступления. Военные пожаловались, что украинским войскам не хватает артиллерии, а ситуация на поле боя продолжает усугубляться, стоит «готовиться к худшему».

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 9 ноября заявил о наступлении для ВСУ тяжелейшей ситуации на фронте из-за нехватки людей. Он добавил, что фронт держать некому, Украина потеряла возможность двигаться куда-либо дальше на передовой.