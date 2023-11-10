Москва, 10 ноября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Бывшее подразделение немецкой компании Tchibo GmbH «Чибо СНГ», перешедшее под управление местного руководства в 2022 году, сменит название на ООО «Тибио», соответственно, название бренда кофе Tchibo поменяется на Tibio. Об этом 10 ноября сообщает газета «Коммерсант».

Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Производитель кофе ООО «Чибо СНГ» сменит название на ООО «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo, говорится в материале.

По данным издания, сама технология производства кофе и его рецептура меняться не будут, дизайн упаковки будет схож с прежним брендом.

Уточняется, что, согласно данным Роспатента, бренд Tibio был зарегистрирован в сентябре 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года стало известно, что немецкая компания Tchibo GmbH, производящая кофе, покинула Россию. Новым собственником компании «Чибо СНГ» стала ООО «МВК», которая принадлежит генеральному директору российского подразделения немецкой компании Михаилу Ковалевскому. Компании было предоставлено право выпускать кофе Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, после чего рынку должны быть представлены новые торговые марки.