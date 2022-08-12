Москва, 12 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Германская компания Tchibo GmbH, производящая кофе, покинула Россию. Об этом 12 августа сообщает газета «Коммерсантъ».

Кофе

Компания продала российскую «дочку» и покинула российский рынок, пишет газета. Новым собственником компании «Чибо СНГ» стала ООО «МВК», которая принадлежит генеральному директору российского подразделения немецкой компании Михаилу Ковалевскому.

Отмечается, что компания сохранит право выпускать кофе Tchibo и Davidoff до конца 2022 года года, после чего представит рынку новые торговые марки.