Багдад, 9 ноября, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Патруль с американскими военными и иракскими силовиками подорвался на взрывном устройстве на севере Ирака. Об этом сообщает 9 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

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По их информации, нападение на патруль военных США и иракской контртеррористической службы произошло в окрестностях Мосула. Погибших в результате взрыва нет.

Представитель движения «Исламское сопротивление Ирака» Джаафар аль-Хусейни заявил 24 октября телеканалу Al Mayadeen, что отряды моджахедов, поддерживая «палестинских братьев» в секторе Газа, направили свои удары на базы США.

Пресс-секретарь минобороны США бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что с 17 октября американские базы в регионе были атакованы свыше 30 раз. В результате этих вылазок 28 военнослужащих получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Райдер проинформировал о переброске примерно 900 американских военнослужащих на Ближний Восток. Он не уточнил, где именно их разместят, но сказал, что это будет не Израиль.