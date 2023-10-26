Вашингтон, 27 октября, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Ещё порядка 900 американских военнослужащих перебрасываются на Ближний Восток, сообщил 26 октября на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные силы США

«Я готов подтвердить, что порядка 900 военнослужащих были переброшены или находятся в процессе переброски в зону ответственности Центрального командования Вооружённых сил США», — сказал он.

Представитель минобороны США добавил, что главным образом военные являются операторами систем ПВО-ПРО, в том числе систем ПРО THAAD и комплексов Patriot. Эти военнослужащие перебрасываются с расположенных в континентальной части США военных баз, отметил Райдер.

По словам пресс-секретаря Пентагона, в Израиль военные не поедут. При этом, где именно они разместятся, он не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, по данным газеты The Wall Street Journal, почти 12 систем противовоздушной обороны в странах Ближнего Востока намерены развернуть США в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа. Известно, что Пентагон направит THAAD в Саудовскую Аравию, а зенитно-ракетные комплексы Patriot в Кувейт, Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Министр обороны США Ллойд Остин 17 октября распорядился привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих для возможности отправки их на Ближний Восток на фоне обострения палестино-израильского конфликта.