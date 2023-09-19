Львов, Украина, 19 сентября, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Военкомат Львовской области Украины заявил о проведении служебной проверки после распространения видео попытки его сотрудников силой задержать мужчину на улице.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

«В сети распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия… По данному факту руководством Львовского областного ТЦК (территориального центра комплектования) назначена служебная проверки», — говорится в сообщении военкомата Львовской области, опубликованном 18 сентября.

На видео, распространённом украинским изданием «Страна. ua», запечатлена попытка нескольких сотрудников военкомата задержать мужчину и силой усадить его в микроавтобус. Мужчине удалось сбежать благодаря реакции местных жителей.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа в Киеве на получении взятки задержали представительницу врачебной комиссии военкомата Деснянского района столицы Украины. Нарушительнице грозит от десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.