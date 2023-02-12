Самарская область, 31 июля, 2009, 12:12 — ИА Регнум. Взрывное безоболочное устройство сработало на территории детского сада №181 в Кировском районе Самары в ночь на 27 июля, однако о взрыве большинству горожан стало известно лишь в четверг, 30 июля. По данным УВД, мощность взрывного устройства составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Правоохранительными органами проводится проверка. Взрыв произошел хоть и на территории детсада, но на приличном удалении от самого здания, возле забора. Были выбиты стекла. В детском саду в том момент находился только один человек - сторож. Никто не пострадал, сообщает 63.ru.