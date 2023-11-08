Бразилиа, 8 ноября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. В бразильском городе Котия неизвестные пытались похитить девушку и новорождённую дочь футболиста сборной Бразилии Неймара, сообщает издание O Globo.

Владимир Астапкович/РИА Новости Футболист сборной Бразилии Неймар

Отмечается, что около трёх часов ночи по местному времени трое грабителей ворвались в дом матери девушки футболиста.

Преступники забрали драгоценности на общую сумму около $120 тыс., а также спрашивали у женщины о местонахождении девушки Неймара Бруны Бьянкарди и их новорождённой дочери.

Сам Неймар и Бьянкарди сообщили в соцсетях, что с ними и их дочерью всё в порядке. Один из преступников был задержан.

У Неймара и Бьянкарди дочь Мавия родилась 7 октября.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября стало известно, что родителей колумбийского футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса похитили на севере Колумбии. Мать удалось освободить. Мужчину и женщину похитили в районе Барранкас в Ла-Гуахире. Вооружённые люди напали на них у автомобильной заправки и увезли на их же автомобиле. Мать футболиста Силенис Маруланду нашли и спасли в ходе полицейской операции «Амбарный замок» благодаря эффективному и мощному развертыванию сил, заявил начальник полиции Саламанка.