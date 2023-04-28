В номере хоккеиста «Колорадо» Ничушкина обнаружили пьяную буйную девушку
The Denver Post: в номере хоккеиста «Колорадо» Ничушкина обнаружили пьяную буйную девушку
Вашингтон, 28 апреля, 2023, 06:13 — ИА Регнум. В гостиничном номере нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина обнаружили пьяную 28-летнюю девушку, которой требовалась медицинская помощь. Об инциденте написала газета Denver Post.
Девушка призналась, что она из России, но родилась на Украине. По словам гостьи хоккеиста, ей не стоило приезжать в Америку, потому что паспорт у неё «забрал какой-то плохой парень».
Издание также сообщает, что девушка ударила врача клуба «Колорадо», когда тот пытался привести её в чувства.
Отмечается, что родственных связей между Ничушкиным и буйной девушкой нет.
В действующем розыгрыше плей-офф хоккеист отыграл два матча, в которых забросил одну шайбу.
Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Ничушкин не попал в заявку на третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с командой «Сиэтл Кракен».
Третий матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Сиэтлом» и «Колорадо» закончился победой «Эвеланш» со счетом» 4:6. Счёт в серии стал 1:1.