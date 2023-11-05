Москва, 5 ноября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В России ожидают удешевления красной икры и горбуши из-за объёмов добычи рыбы и удачной лососёвой путины, рассказал 5 ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть», — отменил он «РИА Новости».

По словам главы ведомства, у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза. Он добавил, что рыбы действительно много, и ретейлеры могут также опустить цены.

Согласно данным Росрыболовства, в январе–сентябре 2023 года объём производства лососёвой икры составил 21,1 тыс. тонн. что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как в апреле сообщало ИА Регнум, в России начался эксперимент по маркировке чёрной и красной икры. Координировать работу по созданию и функционированию системы маркировки будет Министерство промышленности и торговли. Эта мера позволит снизить незаконный оборот продукции.

В Камчатском крае в 2022 году прошёл эксперимент по реализации запрета на перевозку в самолётах красной икры непромышленного изготовления весом более 10 кг.

При этом доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерина Новикова в августе спрогнозировала подорожание икры, шпрот и прочей готовой продукции из рыбы и морепродуктов. По её мнению, толчком к росту цен отчасти станет запрет на ввоз в Россию товаров из недружественных стран.