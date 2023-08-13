Москва, 13 августа, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Шпроты, икра, полуфабрикаты, филе и прочая готовая продукция из рыбы и морепродуктов может подорожать на 15–20%. Такой прогноз дала доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерина Новикова.

Виталий Невар/ТАСС

«Наиболее популярными в России были латвийские шпроты. Но российские рыбаки и рыбопереработчики легко смогут занять эту нишу. <…> И это успокоит цены», — сказала Новикова «РГ».

По её мнению, толчком роста цен отчасти станет запрет на ввоз в Россию товаров из недружественных США, Норвегии и стран Евросоюза, а также снижение в стране производства мороженого филе, консервов и соленой рыбы.

При этом большинство экспертов считают, что для того, чтобы рыба стала доступной для российского покупателя, необходима политика здорового протекционизма. Так, владелец мурманского рыбного предприятия Александр Мананников заявил, что исчезновения импортной рыбы потребители особо не заметят. Он добавил, что не будет, например, лангустин и омаров, но приобретали эту продукцию очень мало. Вместо них в России ожидают появления новых деликатесов: черноморской и японской креветки.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств. В Минсельхозе заявили, что в России достаточно мощностей, чтобы полностью обеспечить потребности жителей в морепродуктах. Постановление будет действовать до конца 2023 года.