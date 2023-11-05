София, 5 ноября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. В Болгарии 5 ноября в 08:00 мск открылись избирательные участки на выборах в местные органы власти во втором туре, сообщили в пресс-службе болгарского ЦИК.

Global Look Press/Lin Hao/XinHua

Начали работу свыше семи тысяч избирательных участков. Граждане Болгарии выберут глав 19 городов, включая Софию, Варну, Пловдиву.

Также пройдёт голосование за глав местных администраций в районах по всей стране. Участвуют кандидаты от 58 партий и девяти коалиций. Кроме того, есть независимые кандидаты.

В выборах смогут принять участие свыше шести миллионов избирателей. Первый тур выборов в местные органы власти в Болгарии прошёл 29 октября. Явка составила 44,94% — голосовать пришли около 2,72 млн граждан.

По итогам первого тура выбрали восемь мэров областных центров. В остальных 20 областных центрах болгарский ЦИК решил проводить второй тур: граждане выберут одного из двух кандидатов, набравших больше всего голосов в первом туре.

В Софии на пост мэра претендуют Васил Терзиев (представитель коалиции «Продолжаем перемены» — «Демократическая Болгария» и организация «Спаси Софию») и Ваня Григорова (представитель коалиции «Болгарская социалистическая партия за Болгарию»).