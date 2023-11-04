Великий Новгород, 4 ноября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Три человека погибли и ещё трое получили травмы в результате ДТП в Старорусском районе в Новгородской области, где на трассе столкнулись две иномарки, сообщили 4 ноября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дорожная авария произошла в 14:00 мск в районе деревни Сусолово на трассе «Демянск — Старая Русса — Сольцы». На дороге столкнулись Hyundai Solaris и Ford Focus.

«По предварительным данным в результате ДТП три человека погибли и три человека получили ранения различной степени тяжести», — сообщили в госавтоинспекции.

Как сообщало ИА Регнум, четыре человека погибли в результате столкновения LADA Granta и «Газели» на трассе Светлоград — Благодарный — Будённовск в Ставропольском крае. Погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе ребёнок десяти лет. Водитель и пассажир «Газели» попали в больницу с травмами.

В МВД сообщили, что водитель «Газели» во время движения не уступил легковушке. Также, по данным ведомство, двое погибших — сотрудники полиции. На момент ДТП они возвращались с задания.

В Башкирии 31 октября на трассе Ташкиново — Нефтекамск школьный автобус столкнулся с Lada Largus. Авария произошла из-за того, что легковушка выехала на встречку. Пострадали трое девочек из автобуса и четверых взрослых из Lada Largus.