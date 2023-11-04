Москва, 4 ноября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Бывшего военного атташе СССР в США Николая Зленко госпитализировали в одну из московских клиник после падения на эскалаторе, сообщил 4 ноября Telegram-канал «112».

Bulkin Sergey/Global Look Press

«78-летнего генерал-лейтенанта толкнули, когда он спускался на эскалаторе», — говорится в сообщении.

Это произошло пару дней назад в одном из торговых центров Москвы. По информации источника, мужчина упал лицом вниз и ударился о железные конструкции. Он сильно травмировал лицо. Пострадавшего госпитализировали с множественными ушибами и обширными гематомами.

Из открытых источников известно, что Николай Зленко родился 9 мая 1945 года в Кушке Туркменской ССР. В 1980–1984 годах работал в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Также занимал пост военного, военно-воздушного и военно-морского атташе посольства СССР в Мексике. С 1988 по 1992 год был военным атташе посольства СССР в США.