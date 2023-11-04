Нью-Дели, 4 ноября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Индийский актёр Рагху Балайя, которого также называли Джуниор Балайя, скончался на 71-м году жизни, сообщило издание India Today.

«Рагху Балайя умер 2 ноября в своей резиденции в Ченнаи», — говорится в материале.

По имеющимся данным, тамильский актёр скончался от удушья.

Он получил известность благодаря фильму «Аватар» 1195 года Мухаммада Нассара.

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