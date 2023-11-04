Вашингтон, 4 ноября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Предстоящая зима может стать злейшим врагом для Вооружённых сил Украины, заявила обозреватель американского издания The National Interest Марина Мирон.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Низкие температуры могут ухудшить эксплуатационные характеристики оружия и снаряжение. Боеприпасы могут потерять в точности… Увеличивается износ оборудования и сокращается время автономной работы», — говорится в материале.

По её словам, наступление холодов снизит мобильность и эффективность и военной техники. В частности, она указала на беспилотники DJI Mavic, эффективность которых снижается при низких температурах, ветре или снеге.

Отмечается, что холодная погода также скажется на мобильности подразделений ВСУ, увеличит риски обморожений и затруднит проведение разведывательных операций.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что после наступления холодов ВСУ не смогут выстоять против российской армии. Он предположил, что Киев потерпит окончательное поражение в ближайшие месяцы.