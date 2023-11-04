В США назвали предстоящую зиму злейшим врагом для ВСУ
NI: предстоящая зима грозит большими проблемами армии Украины
Вашингтон, 4 ноября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Предстоящая зима может стать злейшим врагом для Вооружённых сил Украины, заявила обозреватель американского издания The National Interest Марина Мирон.
«Низкие температуры могут ухудшить эксплуатационные характеристики оружия и снаряжение. Боеприпасы могут потерять в точности… Увеличивается износ оборудования и сокращается время автономной работы», — говорится в материале.
По её словам, наступление холодов снизит мобильность и эффективность и военной техники. В частности, она указала на беспилотники DJI Mavic, эффективность которых снижается при низких температурах, ветре или снеге.
Отмечается, что холодная погода также скажется на мобильности подразделений ВСУ, увеличит риски обморожений и затруднит проведение разведывательных операций.
Как передавало ИА Регнум, ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что после наступления холодов ВСУ не смогут выстоять против российской армии. Он предположил, что Киев потерпит окончательное поражение в ближайшие месяцы.