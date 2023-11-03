Киев, 4 ноября, 2023, 01:07 — ИА Регнум. 78-летний румынский специалист Мирча Луческу, тренировавший ранее футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга, завершил карьеру. Об этом он объявил на пресс-конференции 3 ноября.

Football.ua Мирча Луческу

«Я 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил завершить свою карьеру. Это была последняя игра. Я простился со своими игроками, с игроками «Шахтёра», — сказал Луческу на пресс-конференции после ухода в отставку с поста киевского «Динамо».

Мирча Луческу занимал должность главного тренера санкт-петербургского «Зенита» в период с 2016 по 2017 годы. С «сине-бело-голубыми» румынский специалист выиграл Суперкубок России в 2016 году.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября защитник московского ЦСКА Георгий Щенников приостановил футбольную карьеру и занялся бизнесом. По словам агента игрока Сергея Пушкина, решение футболиста не связано с его намерением завершить карьеру.