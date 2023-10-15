Москва, 15 октября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников приостановил карьеру и занялся бизнесом. Об этом 15 октября сообщил агент игрока Сергей Пушкин.

Сергей Бобылев/ТАСС Георгий Щенников

«За будущее Георгия переживать не стоит. На данный момент с футболом так, как есть, — человек без команды», — приводит слова Пушкина «Чемпионат».

Он добавил, что у Щенникова есть связанный с недвижимостью проект, в который он полностью погружён.

«Это не значит, что он решил завершить карьеру, — приостановил. Без команды, тренируется, но он разносторонне развит. На футболе жизнь не заканчивается», — добавил Пушкин.

На протяжении всей карьеры Щенников играл за ЦСКА — с 2008 по 2023 год. На его счету 366 матчей за «армейцев» во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. В составе команды он стал трёхкратным чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

Как сообщало ИА Регнум, в августе российский футболист Игорь Смольников объявил о завершении профессиональной карьеры. В 2013–2020 годах он выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал трёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка и Суперкубка.