Москва, 2 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал подполковника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Максима Кириловца по делу о подготовке теракта.

Его объявили в международный розыск.

В апреле суд в Москве заочно арестовал главу ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова за организацию терактов в России. Ему предъявили обвинения в теракте, создании террористического сообщества, а также незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.

ФСБ России установила, что организатором теракта на Крымском мосту стало Главное управление разведки Украины во главе с Будановым. Взрыв на мосту прогремел 8 октября 2022 года, взорвался грузовик, в котором находилось взрывное устройство. В результате теракта погибли четыре человека.

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