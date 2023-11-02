Москва, 2 ноября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Президент концерна АО «Калашников» Алан Лушников показал прототипы для будущей экипировки нового поколения «Легионер» (ВКПО 3.0), разрабатываемой совместно с ЦНИИточмаш (Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения). В боевой комплект экипировки, по словам Лушникова, войдут представленные на МВТФ «Армия-2023» элементы бронезащиты.

Президент группы компаний «Концерн «Калашников» Алан Лушников Алан Лушников

«В экипировке «Легионер» есть система робототехники. Такая задача поставлена. То есть это микро — и минидроны и всё, что с этим связано: с автономными транспортными и иными средствами», — рассказал президент концерна.

Он пояснил, что конструкторы работают над улучшением их компактности, чтобы сделать удобными для перевозки, а также интегрировать их с системами управления разведывательными беспилотниками.

«Соответственно, мы работаем над тем, чтобы сделать их компактными, удобными к транспортировке. И самое главное — они должны быть увязаны с системами управления», — добавил Лушников.

Как сообщало ИА Регнум, срок разработки «Легионера» сократят втрое. Так, «Легионер» станет экипировкой «солдата будущего» четвёртого поколения и придёт на смену комплектам «Ратник» и «Сотник».

В феврале этого года стало известно, что в опытный образец экипировки «Легионер» может появиться в 2025 году. Серийные поставки этого снаряжения запланированы не ранее 2035 года. Российские войска получат её вместо «Ратника».