Москва, 2 ноября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Россияне увидели позитивный контент, благодаря приложению «Хорошие новости», сообщил 2 ноября главный редактор мобильного приложения Всеволод Селин.

«Количество подписчиков, которые сделали посты в своих соцсетях — составляет более двух миллионов человек. То есть, более двух миллионов людей увидели позитивный контент, которым делятся пользователи приложения «Хорошие новости», — рассказал он корреспонденту Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Селин рассказал, что в топ-5 регионов по количеству пользователей вошли Алтайский край (19%), Амурская область (7%), Архангельская область (6%), Астраханская область (6%) и Белгородская область (5%). Он отметил, что пользователей больше интересуют гаджеты и технологии, здоровье и медицина, наука и инновации, образование, культура, а также туризм.

Мобильное приложение «Хорошие новости» запустили 18 сентября по инициативе Общественной палаты России. Проект рассказывает о положительных изменениях в жизни России, победах страны и успехах соотечественников. Приложение работает по темам регионального и федерального значения. Пользователи могут выбрать интересные темы, создать свой контент, а также получить баллы за активность.

Идея приложения возникла после получения данных о том, что 48,6% россиян мало хороших новостей, поэтому одна из задач — вовлечение в создание позитивных публикаций. «Хорошие новости» разработали также с целью защиты россиян от негатива и фейков.