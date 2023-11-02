Москва, 2 ноября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что по итогам разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном оба согласились с необходимостью дополнительных консультаций по так называемой «формуле мира», предложенной Киевом.

president. gov. ua Андрей Ермак

Так, Ермак и Салливан провели телефонные переговоры по итогам встречи по Украине, прошедшей в субботу на Мальте.

«Провёл телефонный разговор. Обсудили результаты третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике относительно украинской «формулы мира», которая состоялась на прошлой неделе на Мальте», — написал Ермак в Telegram-канале.

По его словам, стороны согласились провести дополнительную консультативную встречу по этой самой формуле с представителями США, Германии, Франции и Великобритании.

Впервые свой план главарь киевского режима Владимир Зеленский озвучил в ноябре 2022 года. В частности, в этом документе прописано желание Киева получить «ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность», указано требование провести обмен пленными по формуле «всех на всех», а также требования «восстановления территориальной целостности» по состоянию на момент развала СССР, вывода российских войск и т.д.

После этого Киев многократно отмечал, что не намерен идти на компромиссы и отступать от своей «формулы». В Кремле документ назвали не «формулой мира», а шагом к большей эскалации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что «формула мира» является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал нереализуемой эту «формулу». Глава МИД подчёркивал, что план совершенно неадекватен, так как в него в качестве единственной основы урегулирования кризиса упаковали «как яблоки, так и апельсины».

При этом Москва многократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев сам на законодательном уровне ввёл запрет на их проведение. Более того, для диалога Киев и его западные кураторы должны осознать реальное положение дел и вхождение в состав РФ четырёх новых регионов, указывала российская сторона.