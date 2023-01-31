Анапа, Краснодарский край, 31 января, 2023, 19:56 — ИА Регнум. В отношении четырёх членов организованной преступной группы возбуждено уголовное дело за приготовление к убийству сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Об этом 31 января сообщили журналистам в управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

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«По версии следствия, подозреваемые не позднее 2021 года создали на территории города Анапы преступную организацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они решили организовать убийство сотрудника ФССП России путем поджога его дома и автомобиля. Для этого они начали искать исполнителей преступления.

В ведомстве отметили, что деятельность злоумышленников попала в поле зрения правоохранительных органов, после чего дальнейшие их действия проходили под контролем.