Вашингтон, 2 ноября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки готовятся к вооружённому противостоянию с рядом стран, но их солдаты находятся в плохой физической форме, заявил ведущий подкаста Redacted Клейтон Моррис.

(сс) The U.S. Army Солдаты ВС США

«Бойтесь наших солдат — они самые суровые. А нет, подождите. Какие они у нас, получается — самые медленные? Ну, или самые жирные в мире», — сказал Моррис.

По его мнению, военнослужащие ВС США растеряли физическую форму и едва ли готовы к участию в вооружённых конфликтах. Кроме того, ведущий отметил, что в последние годы всё меньше американцев охотно идут служить в армию и подписывают контракты.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России заняли первое место в обновлённом рейтинге мощнейших армий мира по версии U. S. News & World Report. Второе и третье место рейтинга соответственно заняли вооружённые силы США и Китая. При этом в сентябре на первой строчке располагалась американская армия.