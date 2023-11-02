Москва, 2 ноября, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Золотые резервы России по итогам сентября этого года достигли рекордного значения в 2,36 тысячи тонн. По этому показателю страна осталась на пятом месте в мире, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные мировых центробанков.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Отмечается, что в первом месяце осени Россия нарастила золотые запасы на 2% (на 44 тонны), до 2,36 тысячи тонн, что является рекордным показателем за всю её современную историю.

Абсолютными рекордсменами по этому значению по итогам сентября остались Соединённые Штаты Америки (8,1 тысячи тонн золота). Далее в рейтинге соответственно расположились Германия (3,35 тысячи тонн), Италия (2,46 тысячи тонн) и Франция (2,4 тысячи тонн). В десятку вошли Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция.

Как передавало ИА Регнум, ранее новостной портал Business Insider опубликовал аналитические данные, свидетельствующие о том, что Россия становится намного богаче на фоне растущих цен на нефть. Так, по итогам августа Россия заработала $17,1 млрд от экспорта чёрного золота, что на $1,8 млрд больше, чем месяцем ранее.