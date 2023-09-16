Вашингтон, 16 сентября, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Цены на нефть снова растут — и это делает Россию намного богаче, получая всё больше доходов от продажи «чёрного золото». Свои аналитические данные опубликовал американский новостной портал Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Резкий рост связан с тем, что ключевые ориентиры близки к 10-месячным максимумам из-за недавних сокращений добычи ОПЕК +.

Так, в августе Россия заработала 17,1 млрд долларов от экспорта сырой нефти, что на 1,8 млрд больше, чем месяцем ранее.

С конца июня нефть сорта WTI подорожала на 26%, примерно до 96 долларов за баррель, цены на марку Urals подскочили на 33%.

«Растущие доходы от продажи нефти придадут России экономический импульс», — заключили эксперты издания.

Как сообщало ИА Регнум, общий объём российского экспорта нефти в августе сократился на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 7,2 млн б/с. Это на 570 тыс. б/с ниже, чем год назад.

В августе произошёл резкий рост экспорта российских нефтепродуктов в Бразилию. Закупленный объём сырья втрое превысил показатели ближайшего конкурента России на местном рынке ― США.

Российское правительство рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок или повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну.