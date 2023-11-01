Киев, 1 ноября, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины были вынуждены остановить своё контрнаступление в сентябре из-за огромных потерь на минных полях, считает обозреватель издания País Кристиан Сэгура.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились в сентябре из-за больших потерь на минных полях», — заявил Сэгура.

Он отметил, что журналисты издания в начале октября посетили несколько воинских частей ВСУ на запорожском направлении. В настоящее же время украинская армия пытается оказать точечное давлению на конкретные позиции с помощью небольших отрядов.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский намерен отправить в отставку одного из высокопоставленных генералов ВСУ в связи с провалом контрнаступления. По данным издания Time, существует три варианта, о ком идёт речь: главнокомандующий Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.