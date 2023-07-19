Санкт-Петербург, 19 июля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Мужчина пришёл в детский сад в Санкт-Петербурге за своей внучкой, но случайно забрал чужого ребёнка. Мать девочки успела заявить в полицию, сообщило РЕН ТВ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Инцидент произошёл в детсаду в Невском районе, дежурном в летний период. Воспитатели, к которым приводят детей со всего района, не знают всех родителей. Мать девочки, которую по ошибке забрал пенсионер, рассказала, что чужой дедушка собственную внучку не видел месяц.

«У меня просто ребёнок доверчивый. Она знает, что у неё дедушка есть, но она его не видела. Поэтому она обрадовалась и подумала, что за ней реально пришел её дедушка, и пошла с ним», — добавила женщина.

Выяснилось, что девочки — тёзки. Мама второй девочки рассказала, что дедушка отвёз чужую внучку к себе домой и накормил ужином. У пожилого мужчины плохое зрение, к тому же его настоящая внучка сильно загорела, а родители изменили ей причёску, поэтому он и перепутал детей.

У родители девочек нет претензий друг к другу. В детском саду родителям пообещали, что ужесточат контроль при выдаче детей.

Как сообщало ИА Регнум, иногда дети сами уходят из детских садов. Так, в Красноярске шестилетний мальчик покинул детсад, перебравшись через забор. Позднее его привела в отделение полиции местная жительница.

В Петербурге мужчина обнаружил двух маленьких детей одних на улице. Выяснилось, что они ушли из детсада через открытые ворота, пока их группа была на прогулке.

Во Владивостоке 4-летний мальчик, которого впервые оставили в детском саду, сбежал и отправился к маме. Его нашли, когда он успел пройти около 4 км.